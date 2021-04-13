عضو بالأمن النيابية يستبعد تكرار

2021/04/13 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

استبعد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الثلاثاء، تكرار تنفيذ عناصر تنظيم داعش مايعرف بـ"غزوات رمضان" التي درج التنظيم على انتهاجها اثناء سنوات نشاطه.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قدرات داعش في عام 2021 تختلف عن السنوات الماضية من ناحية عدم القدرة على مسك الأرض"، مبينا أن "أسلوب حرب العصابات، الذي اتخذه بمرحلة ما بعد تحرير المدن والقصبات، ضعف وفقد زخمه بسبب خسائره البشرية الكبيرة، والضربات الموجعة التي تعرض لها في الأشهر الأخيرة خاصة الإطاحة بكبار قادته على يد القوات الأمنية وجهاز مكافحة الارهاب".

واستبعد العزاوي، ان "يكون لداعش قدرة على اعادة سيناريو غزوات رمضان مرة اخرى"، مؤكدا ان "التنظيم ضعيف جدا وهو في حالة هروب دائم، لأن العمليات المباغتة قطعت الكثير من أجندته في لململة عناصره وكشفت أهم أوكاره لكنه يبقى مصدر خطر ويجب ان يكون الاطار الاستخباري في ملاحقته دائم وعلى مدار الوقت".

واشار الى ان "الأمن المناطقي وهو اشراك اهالي المناطق وخاصة المحررة في الجهد الامني، تجربة ناجحة وحققت نتائج مهمة"، مؤكدا ان "زرع الثقة بالمواطن ودفعهم للتعاون يمثل 50% من عوامل النجاح في مواجهة التطرف والإرهاب بكل عناوينه لأنه سيعزز الجبهة الداخلية ويمنع أي ملاذات سرية".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإطاحة بشبكة إرهابية في نينوى كانت تخطط لشن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية في المدينة.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبحسب مذكرات إلقاء قبض، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 ومعاونية استخبارات الحشد عملية أمنية محكمة تمكنت من خلالها من اعتقال 6 من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال".

وأضافت، انه "تم تسليمهم للجهات الامنية وفق مذكرات تسليم رسمية".

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