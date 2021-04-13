اكتشاف موقع ضخم لإنتاج الفخار من العصر الروماني يعود إلى أكثر من 1800 عام

2021/04/13 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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اكتشف علماء الآثار في بولندا أحد أكبر مواقع إنتاج الفخار من العصر الروماني، والذي يضم نحو 130 فرنا يعود تاريخها إلى أكثر من 1800 عام.وعثر العلماء على الأفران العملاقة لصناعة الفخار خارج كراكوف، باستخدام مقياس مغناطيسي "لرؤية" ما هو مدفون في الأعماق دون الحاجة إلى الحفر.وفي ذلك الوقت، كان يسكن جنوب بولندا الواندال، الذين غالبا ما يوصفون بأنهم شعوب بربرية.ويشير الفخار الذي تم اكتشافه في الفرنين اللذين تم التنقيب فيهما حتى الآن، إلى أن المنطقة كانت تستخدم لصنع أوعية تخزين كبيرة للطعام، على غرار المخازن.ويضاف اكتشاف موقع الفخار إلى صورة الواندال على أنهم يتمتعون باقتصاد قوي ومعقد وقدرات تصنيعية.وباستخدام المقياس المغناطيسي، اكتشف العلماء من معهد علم الآثار بجامعة جاجيلونيان ما يقارب 130 فرنا موزعة على 12 فدانا في Wrzępia، وهي قرية تبعد نحو 25 ميلا شرق كراكوف.وقال عالم الآثار جان بولاس لـ Nauka W Polsce: "يُظهر بحثنا أنه تم إنتاج أوعية تخزين ذات رقبة سميكة مميزة فقط".وكان من المفترض أن يبلغ طول بعض الأباريق 30 بوصة تقريبا وأقطارها 20 بوصة، ما يشير إلى أنها كانت تستخدم لتخزين الطعام.وقال: "هناك اكتشافات معروفة لمثل هذه الأواني المحفورة في الأرض، والتي ربما كانت بمثابة مخازن".وأضاف أنه تم التنقيب في موقعين فقط من الأفران حتى الآن، لكن الفخار المكتشف هناك يعود إلى ما بين أوائل القرن الثالث والخامس، عندما كانت قبائل جرمانية مثل الواندال (أو الفاندال) تسكن في Wrzępia.ويعتقد بولاس أن الموقع في Wrzępia ليس فقط أكبر موقع لإنتاج الفخار في بولندا، "ولكنه أيضا واحد من أكبر المواقع البربرية في أوروبا برمتها في الفترة الرومانية".وقال إن الموقع الأكبر الوحيد المعروف في أي مكان في أوروبا هو مركز إنتاج ضخم تم اكتشافه في ميديو أوريت برومانيا، حيث تم اكتشاف ما بين عامي 1960 و 2010 أكثر من 200 فرن من القرن الثاني إلى القرن الرابع.وكان جنوب وسط بولندا منذ 1800 عام أيضا مركزا رئيسيا لأعمال الحديد، مع إنتاج معدني واسع النطاق في ماسوفيا وسيليسيا وجبال شفيتوكرجيسكي.وارتبط الواندال بثقافة Przeworsk، وهو مجتمع العصر الحديدي في جنوب ووسط بولندا الذي كان موجودا من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلادي.ويأمل بولاس وزملاؤه في مواصلة تحليلهم للمنطقة لمعرفة ما إذا كانت الأفران قد استخدمت على مدى قرون أو لفترة قصيرة من الزمن، وما إذا كان الخزف يتم تداوله على نطاق واسع.وأشار: "يبدو، مع ذلك، أنها كانت محلية، لأنه لا توجد اكتشافات لأوعية بالتكنولوجيا المميزة المعروفة من هذه المنطقة الواقعة شمال نهر فيستولا القريب".

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