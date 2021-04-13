/ نينا / تنشـر النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية للصف السادس الابتدائي في كركوك

2021/04/13 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية (العربية والكردية) / للصف السادس الابتدائي في محافظة كركوك ، للعام الدراسي 2020- 2021 ، كما اعلنتها وزارة التربية ./انتهى5للاطلاع وتصفـح النتائج ، يرجى الضغط على الرابط الالكتروني ادناه ... https://drive.google.com/drive/folders/1C7jrn03dLvcmENuI9E9amWJZcxziwoPi?usp=sharing

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