رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا يبحث مع السفير البريطاني آليات التعاون بين الجانبين

2021/04/13 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا الفريق الركن سعد مزهر العلاق، مع سفير المملكة المتحدة في بغداد ستيفن هيكي سبل التعاون الثنائي.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ نسخة منه " انه خلال اللقاء جرى مناقشة آليات التعاون بين الجامعة والمملكة المتحدة، وفي ختام الزيارة القى السفير محاضرة على دارسي دورة الدفاع الوطني الرقم (٢٤) تحت عنوان (السياسة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الحالية) وتاتي هذه المحاضرة ضمن المنهاج التدريسي لكلية الدفاع الوطني"./انتهى ح

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