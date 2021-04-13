مركز مختص يتهم ’فيسبوك’ بالتساهل مع الجيوش الألكترونية في العراق

2021/04/13 | 16:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال مركز الإعلام الرقمي DMC، الثلاثاء، إن منصة فيسبوك تتساهل مع التلاعب السياسي بالرأي العام في العراق، والذي يتم عبر نشر معلومات مضللة عبر منصات الاعلام الاجتماعي، ومن ضمنها فيسبوك.

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وذكر المركز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 نيسان 2021)، انه "رصد نشاط مستمر لصفحات باسماء عامة نشرت معلومات مزيفة او خادعة تم نفيها لاحقا من قبل مصادر رسمية في العراق او جهات تحقيق مستقلة مثل (التقنية من اجل السلام) إلا ان فيسبوك لم يتخذ أي اجراء بحق هذه الصفحات او الحسابات حتى ولو كان تنبيهاً على المنشور باحتواءه على معلومات مضللة كما تفعل في بعض الدول".

ونبه المركز من "خطورة قيام فيسبوك بالسماح لمثل هذه السلوكيات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق"، داعياً "الجهات المسؤولة على نزاهة الانتخابات بالتصرف وعلى نحو يضمن حماية الناخب العراقي من المعلومات المزيفة او المضللة التي تُبث وتؤثر في سير العملية الانتخابية".

وأشار المركز "لتحقيق نشرته الغارديان البريطانية اظهر الانتهاكات الجسيمة لفيسبوك في البلدان الفقيرة والصغيرة و إعطاء الأولوية لمعالجة الانتهاكات التي تجذب انتباه وسائل الإعلام أو تؤثر على الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى.



إذ تصرفت الشركة بسرعة لمعالجة التلاعب السياسي الذي يؤثر على دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبولندا، بينما كانت تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق في حالات في أفغانستان والعراق ومنغوليا والمكسيك ومعظم دول أمريكا اللاتينية وفقاً لوثائق داخلية من فيسبوك".

ووفقاً لتقرير الغارديان فإن فيسبوك لم تتخذ اجراء فوري بعد اكتشاف وجود 1700 حساب وهمي تعمل على دعم شخصية سياسية في العراق ابان تظاهرات أكتوبر 2019 كما انها وجدت شبكتين على المنصة تمارس التلاعب السياسي لكن فيسبوك لم تقم بحذفها.

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