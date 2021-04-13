2021/04/13 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا وانتقد مواطنون دور الحكومة في توفير قوت الشعب مع دخول اول أيام شهر رمضان المبارك مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية

والذي يتواكب كل ذلك مع ضعف القيمة الشرائية للمواطن العراقي وضعف مدخولاته خاصة وان نسبة الفقر في البلاد وصلت الى نحو ثلث عدد السكان بحسب احصائيات وزارة التخطيط مطالبين الحكومة في الإيفاء بوعودها تجاه الشعب وتوفير مفردات البطاقة التموينية التي وعدت بتوفيرها..



واكد مواطنون ان ماتسلموهه من مفردات البطاقة التموينية هي أربع مواد من أصل ثمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون ينتقدون دور الحكومة في توفير قوت الشعب مع حلول الشهر الفضيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون ينتقدون دور الحكومة في توفير قوت الشعب مع حلول الشهر الفضيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).