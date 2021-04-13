2021/04/13 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، شروعها ببدء تخصيب اليورانيوم لأعلى نسبة في تأريخها.ونقلت مصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات تابعها “المركز الخبري الوطني” إن “طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تخصّب اليورانيوم إلى 60% المركز الخبري الوطني.

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