نائب: الكعبي يستغل منصبه للتستر على الجناة

2021/04/13 | 16:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب عادل خميس المحلاوي الدليمي، الثلاثاء، ان بيان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، فيه تجاوز واساءة على نائب وقيادي في كتلة سياسية، كما انه ينطوي على مغالطات واضحة هدفها تضليل الرأي العام، عادا اياها محاولة متعمدة للتستر على الجناة.

وذكر الدليمي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (13 نيسان 2021) انه "اطلعنا على بيان النائب الاول لرئيس مجلس النواب وفيه تجاوز واساءة على نائب وقيادي في كتلة سياسية ونستغرب ان يستغل المنصب النيابي لتكميم الأفواه وتخطي حرية الرأي التي كفلها الدستور".

وأضاف "ان البيان ينطوي على مغالطات واضحة هدفها تضليل الرأي العام من خلال الإدعاء بعدم وجود مغيبين ومختطفين في العراق على الرغم من الاف الدعاوي التي قدمها ذوي المغيبين الذين تم اختطافهم في الصقلاوية وبزيبز وجرف الصخر وصلاح الدين ونينوى فضلا عن التقارير الدولية والمحلية المعنية بحقوق الانسان التي اشارت لذلك وشهادات ذوي المختطفين في وسائل الاعلام وهي تبين كيف تم اختطافهم والجهات التي قامت بالجريمة".

وأشار الدليمي، إلى انه "تم التوضيح سابقا من قبل أنس أكرم محمد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، أن المفوضية سجلت 8615 ادعاء بالاختفاء القسري والتغييب بين أعوام 2017 و2019 والنصف الأول من 2020 علما ان ملف المغيبين والمختطفين بدأ منذ عام 2014 وبدء عمليات التحرير ضد عصابات داعش الارهابية وأن تلك التصريحات تعد محاولة متعمدة من النائب الاول للتستر على الجناة ومن المؤسف والمؤلم أن تختلط لديه الحال إلى درجة يصبح فيها غير قادر على التمييز بين الحق والباطل".

وتابع "فيما يخص تصريحه بقتل الاف العراقيين في جرف الصخر لاسباب طائفية فهذا منافي للحقيقة وهو منهج طائفي ومردود عليه ومحاولة لايجاد غطاء لمنع اكثر من مئة الف مواطن بريء لمنازلهم على الرغم من مضي سبعة سنوات على تحريرها"، لافتا الى ان "الصخر مدينة ابتليت بالارهاب كبقية مناطق العراق والتقصير بذلك من الحكومة وليس المدنيين العزل كون الحكومة مكلفة بالملف الامني وحفظ الامن وكما يدعي ايضا زورا وبهتانا عودة اهالي الناحية الابرياء وهذا ادعاء كاذب واتحداه ان يثبت ذلك ولو بعودة مواطن واحد.

واختتم الدليمي بالقول "كفاكم محاولة لتضليل الرأي العام وانصفوا المغيبين والمختطفين وعوائلهم بما يليق بهم وحاولو ان تتجه بوصلتكم بالاتجاه الصحيح لخدمة هذا البلد واذكركم بقوله تعالى (ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)".

A.A

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