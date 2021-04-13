يا ملطشة القلوب - أحمد الخميسي

#أحمد_الخميسي قاطعت جهاز التلفزيون ولم أعد أشاهد أي شيء منه منذ خمسة أعوام، وعوضا عن ذلك صرت أعطي أذني من حين لآخر للإذاعة فتفاجئني أغنيات مدهشة رائجة، مثل أغنية " يا ملطشة القلوب ..
يا جلاب المصايب"! وهي كلمات يفترض أنها في باب العشق والغزل الرقيق! الأغنية للمطرب مصطفى شوقي، تأليف صابر كمال " جلاب الأغاني".
لنفس المطرب والمؤلف أغنية أخرى يقول مطلعها:" نمرود وضارب عليوي..
وبشغل الحاسة السادسة..
وبطلع القطط الفا ......
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