يا ملطشة القلوب - أحمد الخميسي

2021/04/13 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي قاطعت جهاز التلفزيون ولم أعد أشاهد أي شيء منه منذ خمسة أعوام، وعوضا عن ذلك صرت أعطي أذني من حين لآخر للإذاعة فتفاجئني أغنيات مدهشة رائجة، مثل أغنية " يا ملطشة القلوب ..



يا جلاب المصايب"! وهي كلمات يفترض أنها في باب العشق والغزل الرقيق! الأغنية للمطرب مصطفى شوقي، تأليف صابر كمال " جلاب الأغاني".



لنفس المطرب والمؤلف أغنية أخرى يقول مطلعها:" نمرود وضارب عليوي..



وبشغل الحاسة السادسة..



وبطلع القطط الفا ......





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