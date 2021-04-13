القبض على متهم بحوزته “مخدرات وسلاح” في كركوك

2021/04/13 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم مطلوب بحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “مفارز قسم مكافحة إجرام كركوك مكتب مكافحة إجرام ازادي قام بنصب السيطرات المفاجئة داخل قواطع المسؤولية، وبعد الاشتباه بأحد الأشخاص والتحقيق معه تبين بأنه مطلوب وفق المادة ٤٤٦ ق .ع وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ( مسدس ) غير مرخص”.

وأشار البيان إلى، أنه “تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل”.

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