الإعلام الرقمي: فيسبوك تتساهل مع “الجيوش الالكترونية” في العراق

2021/04/13 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم مركز الإعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، منصة فيسبوك بالتساهل مع التلاعب السياسي بالرأي العام في العراق، والذي يتم عبر نشر معلومات مضللة عبر منصات الإعلام الاجتماعي.

وقال المركز، في بيان صحفي أنه رصد “نشاط مستمر لصفحات بأسماء عامة نشرت معلومات مزيفة أو خادعة تم نفيها لاحقا من قبل مصادر رسمية في العراق أو جهات تحقيق مستقلة، إلا أن فيسبوك لم يتخذ أي إجراء بحق هذه الصفحات أو الحسابات حتى ولو كان تنبيهاً على المنشور باحتوائه على معلومات مضللة كما تفعل في بعض الدول”.

وأشار المركز إلى “خطورة قيام فيسبوك بالسماح لمثل هذه السلوكيات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، داعياً الجهات المسؤولة على نزاهة الانتخابات بالتصرف وعلى نحو يضمن حماية الناخب العراقي من المعلومات المزيفة او المضللة التي تُبث وتؤثر في سير العملية الانتخابية”.

ولفت، لتحقيق نشرته الغارديان البريطانية “اظهر الانتهاكات الجسيمة ل‍فيسبوك في البلدان الفقيرة والصغيرة و إعطاء الأولوية لمعالجة الانتهاكات التي تجذب انتباه وسائل الإعلام أو تؤثر على الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى.



إذ تصرفت الشركة بسرعة لمعالجة التلاعب السياسي الذي يؤثر على دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبولندا ، بينما كانت تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق في حالات في أفغانستان والعراق ومنغوليا والمكسيك ومعظم دول أمريكا اللاتينية وفقاً لوثائق داخلية من فيسبوك”.

ووفقاً لتقرير الغارديانـ فإن فيسبوك لم تتخذ اجراء فوري بعد اكتشاف وجود 1700 حساب وهمي تعمل على دعم شخصية سياسية في العراق أبان تظاهرات أكتوبر 2019 كما أنها وجدت شبكتين على المنصة تمارس التلاعب السياسي لكن فيسبوك لم تقم بحذفها.

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