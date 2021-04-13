مرصد رقمي: فيسبوك تتساهل مع الجيوش الالكترونية في العراق

2021/04/13 | 16:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز الاعلام الرقمي ، يوم الثلاثاء، ان منصة فيسبوك تتساهل مع التلاعب السياسي بالرأي العام في العراق، والذي يتم عبر نشر معلومات مضللة عبر منصات الاعلام الاجتماعي، ومن ضمنها فيسبوك.

وأكد المرصد خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه رصد نشاط مستمر لصفحات باسماء عامة نشرت معلومات مزيفة او خادعة تم نفيها لاحقا من قبل مصادر رسمية في العراق او جهات تحقيق مستقلة مثل Tech 4 Peace التقنية من اجل السلام إلا ان فيسبوك لم يتخذ أي اجراء بحق هذه الصفحات او الحسابات حتى ولو كان تنبيهاً على المنشور باحتواءه على معلومات مضللة كما تفعل في بعض الدول .

ونبه المركز، حسب بيانه، من خطورة قيام فيسبوك بالسماح لمثل هذه السلوكيات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، داعياً الجهات المسؤولة على نزاهة الانتخابات بالتصرف وعلى نحو يضمن حماية الناخب العراقي من المعلومات المزيفة او المضللة التي تُبث وتؤثر في سير العملية الانتخابية.

وأشار المركز خلال البيان، لتحقيق نشرته الغارديان البريطانية والذي اظهر الانتهاكات الجسيمة لفيسبوك في البلدان الفقيرة والصغيرة وإعطاء الأولوية لمعالجة الانتهاكات التي تجذب انتباه وسائل الإعلام أو تؤثر على الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى.



إذ تصرفت الشركة بسرعة لمعالجة التلاعب السياسي الذي يؤثر على دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبولندا ، بينما كانت تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق في حالات في أفغانستان والعراق ومنغوليا والمكسيك ومعظم دول أمريكا اللاتينية وفقاً لوثائق داخلية من فيسبوك .

ووفقاً لتقرير الغارديان فإن فيسبوك لم تتخذ اجراء فوري بعد اكتشاف وجود 1700 حساب وهمي تعمل على دعم شخصية سياسية في العراق ابان تظاهرات أكتوبر 2019 كما انها وجدت شبكتين على المنصة تمارس التلاعب السياسي لكن فيسبوك لم تقم بحذفها .

PUKmedia عن مركز الاعلام الرقمي

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