الكويت.. حبس رئيس الوزراء السابق على ذمة تحقيقات بالفساد

2021/04/13 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة الوزراء الكويتية اليوم

الثلاثاء، حبس رئيس الوزراء السابق

جابر المبارك، احتياطيا على ذمة

التحقيقات الجارية في قضايا فساد.

كما قررت المحكمة حظر النشر في قضية

"صندوق الجيش"، المتهم فيها رئيس

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