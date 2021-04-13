الولايات المتحدة توصي بتعليق التطعيم بلقاح من تطوير

2021/04/13 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم

الثلاثاء، بتعليق التطعيم ضد فيروس

كورونا المستجد باللقاح المطور من قبل

شركة "جونسون آند جونسون".

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

(FDA) عبر حسابها في "تويتر"

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