ايران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

2021/04/13 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا

عن كبير المفاوضين الإيرانيين في

المحادثات النووية عباس عراقجي قوله إن

إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

ووفق قناة "Press TV" فقد أعلن عراقجي أن

بلاده ستبلغ ا

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