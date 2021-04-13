2021/04/13 | 16:59 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عن كبير المفاوضين الإيرانيين في
المحادثات النووية عباس عراقجي قوله إن
إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.
ووفق قناة "Press TV" فقد أعلن عراقجي أن
بلاده ستبلغ ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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