2021/04/13 | 17:01 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية عباس عراقجي قوله إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.
ووفق قناة “برس تي.في” فقد أعلن عراقجي أن بلاده ستبلغ المنظمة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارا من غد.
يأتي ذلك، عقب أيام من تعرض منشأة نطنز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ووفق قناة “برس تي.في” فقد أعلن عراقجي أن بلاده ستبلغ المنظمة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارا من غد.
يأتي ذلك، عقب أيام من تعرض منشأة نطنز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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