طهران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%


طهران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%
2021/04/13 | 17:01 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية عباس عراقجي قوله إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

ووفق قناة “برس تي.في” فقد أعلن عراقجي أن بلاده ستبلغ المنظمة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارا من غد.

يأتي ذلك، عقب أيام من تعرض منشأة نطنز […]

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