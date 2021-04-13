2021/04/13 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ألقت مفارز مكافحة الإجرام في البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بجريمة قتل في ابي الخصيب بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ان “مفارزها القت القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة ٤٠٦ ق ع في قضاء ابي الخصيب لارتكابه جريمة قتل، وذلك من خلال تنفيذ أمر قبض قضائي”.

واضافت انه “تمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل“.

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