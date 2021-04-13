تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني تهنئ بقدوم الشهر الفضيل

2021/04/13 | 17:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المركز في بيان، ان السيدة رابحه حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع كوادر وأعضاء المركز يتقدمون بأحر التهاني وصادق الامنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى أن يختم على الجميع بالصالحات وان ينعم على شعبنا بالطمأنينة والأمن والسلام وتحقيق الأماني.

كل عام وانتم بالف خير.

PUKmedia بغداد

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