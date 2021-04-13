الاعتماد على الإحصاء ضرورة مهمة للإصلاح الاقتصادي - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/13 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر الإحصاء علم له قواعده وقوانينه لأنه يستخدم الأرقام لتحليل الصفات والظواهر للبيانات التي يبحثها ثم تستعمل النتائج الرقمية اللازمة للقياس وتفسير الظواهر وأصبحت تستخدم تطبيقات علم الإحصاء في مجالات متنوعة ويمكن للباحثين في فروع العلوم المختلفة والمهتمين بهذا العلم اتخاذ القرارات المناسبة كما تعتمد هذه القرارات على المقارنة والتقدير لأن الطرق الإحصائية التي تعتمد على جمع وعرض وتحليل البيانات الت ......





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