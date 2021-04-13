بينها محطات وقود ومجمعات تسويقية.. ضبط مخالفات بإحالة مشاريع استثمارية في ميسان

2021/04/13 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، ضبط أضابير وأوليات إيجار

وإحالة استثمار (22) عقاراً عائداً

لبلديَّة العمارة لوجود مخالفاتٍ

للقانون والتعليمات، وعدم وجود جدوى

اقتصادية.

دائرة التحقيقات ف

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