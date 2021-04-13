العراق وتتارستان يبحثان التعاون في مجالات النفط والطاقة

2021/04/13 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء،

تفاصيل زيارة وزيرها إلى جمهورية

تتارستان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن وزيرها "احسان عبدالجبار

إسماعيل، التقى رئيس تتارستان، رستم

مينيخانوف، وب

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