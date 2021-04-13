2021/04/13 | 17:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تعد اليوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان ثاني رمضان في ظل جائحة كورونا ومليون وفاة في أوربا { لندن, (أ ف ب) – يبدأ شهر رمضان الثلاثاء في الكثير من الدول الإسلامية للسنة الثانية على التوالي في ظل جائحة كوفيد-19 التي حصدت أرواح مليون شخص في أوروبا.وسيمضي المسلمون شهر رمضان الذي بدأ الثلاثاء أو […]

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