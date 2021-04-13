أفضل البلدان في العالم.. تعرف على ترتيب الدول العربية

2021/04/13 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدت مجموعة "باف BAV" للإحصاء والاستطلاع، تصنيفا لأفضل دول العالم لعام 2021، من حيث التأثير الثقافي، وريادة الأعمال، والتراث، والانفتاح على الأعمال، وحتى جودة الحياة.

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