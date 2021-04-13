2021/04/13 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب: اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن خليجي 25 في 26 نيسان الجاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب: اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن خليجي 25 في 26 نيسان الجاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب: اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن خليجي 25 في 26 نيسان الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).