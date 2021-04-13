2021/04/13 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير النقل: ميناء الفاو يعد مشروعاً استراتيجياً سيربط الشرق بالغرب عبر القناة الجافة

وزير النقل: عمق ميناء الفاو سيكون اكثر من 19 متراً بالاتفاق مع الشركة المنفذة

وزير النقل: كلفة ميناء الفاو مليارين و625 مليون دولار بمدة انجاز ثلاث سنوات و6 اشهر

وزير النقل: الشركة الكورية انجزت كاسر الامواج الشرقي بطول 8 كم والغربي 16 كم

يتبع ...

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