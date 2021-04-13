منتجات عراقية تقترب من الاكتفاء الذاتي.. الكاظمي يهاجم ’’الجشعين’’ والحدود تكافح لحماية السوق

2021/04/13 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تشهد الأسواق العراقية، منذ أشهر، ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، الأمر الذي أثار مخاوف عديدة لدى المواطنين من بقاء ارتفاع الاسعار خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان، وفي وقت تعلن جهات حكومية قرب وصول البلاد إلى الاكتفاء الذاتي لمحاصيل اساسية متعددة، تزداد الحاجة إلى منع الاستيراد ودعم الانتاج المحلي.

استغلال رمضان

وتوعدت الحكومة، بمحاسبة التجار الذين يحاولون رفع أسعار تلك المواد، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم، في وقت أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بأكثر من مناسبة، أن أغلب ارتفاع الأسعار مرتبط بما أسماه "جشع التجار".

ويشير عضو مجلس النواب، ستار العتابي، إلى أن "بعض التجار يعمدون في رمضان الى رفع قيمة المواد الغذائية، عبر ادخار بعض المواد واستغلال الشهر، وبدلا من التوجه إلى مساعدة الفقراء ومراعاة الظروف والاكتفاء بالربح البسيط، يذهبون إلى رفع الاسعار".

وأكد العتابي، في تصريحات متلفزة، وجود "اجراءات لدى الحكومة لدعم المنتج المحلي والحفاظ على السوق المحلية، خاصة مع انطلاق مشاريع محلية في الدواجن والزراعة"، مبينا أن "الايام المقبلة ستطلق هذه المنتجات إلى السوق لدعم المواطنين".

وكان وزير الزراعة، محمد الخفاجي، قد أعلن في وقت سابق، تحقيق العراق انجازا كبيرا بانتاج الدجاج الحي وبيض المائدة، وفيما حدد الوقت المتبقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تحدث عن إجازات الاستيراد الزراعي التي منحت لاستيراد بعض المحاصيل، بسبب الحاجة المحلية.

وقال محمد الخفاجي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق سيصل إلى الاكتفاء الذاتي من الدجاج الحي بعد 15 يوما، فيما وصل بيض المادة إلى نسبة 80% واقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مبينا أن "بعض الخروقات بعمليات الاستيراد حصلت في الأسبوع الحالي، وكانت في الأنبار والموصل خارج إطار الكمارك، ووجهنا تحذيرا على خلفية الخروقات".

وأضاف الخفاجي: "لدينا تحفظ كبير على استيراد الدجاج في الوقت الحالي، بسبب انتشار إنفلونزا الطيور في تركيا وإيران وسوريا"، مبينا أن "6 آلاف حقل دواجن في العراق دخلت الانتاج نتيجة ضبط الحدود".

وأشار إلى أن "الانتاج العراقي من الدواجن وصل إلى نسبة 80% حتى اليوم، بعدما كان اقل من 30%، وهذا انجاز كبير يحصل في العراق"، المجلس الوزاري الاقتصادي سيشهد اجتماعا يوم غد، يتضمن تحديد تسعيرة لبيض المادة والدجاج حتى تصل إلى المواطنين بسعر مناسب".

وبشأن صعود أسعار بعض المحاصيل الزراعية مؤخرا، قال وزير الزراعة إن "العراق شهد تراجعا في الانتاج في المدة السابقة، وعليه اطلقت اجازات الاستيراد لمحصول الطماطم بـ50 الف طن، والخيار والباذنجان كذلك"، مبينا أن "إجازة الاستيراد ستبقى مفتوحة حتى يوم 10 من شهر آيار المقبل".

وتابع الخفاجي، أن "الانتاج الحيواني في العراق مر خلال السنتين الماضيتين بأصعب الظروف نتيجة الاستيراد الخارجي والطائش، وبفعل عدم السيطرة على بعض المنافذ، وخاصة المنافذ خارج إطار الدولة".

المنافذ الحدودية

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، مؤخرا، حصيلة الموقوفين بتهم رفع الأسعار في الأسواق، والمخالفين لقرارات حماية المنتج الوطني في البلاد، فضلا عن إعلانها تخصيص خط ساخن بتلقى شكاوى الأسعار فقط، وهو 177.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إن "وزارة الداخلية ألقت القبض خلال الشهر الماضي فقط، على 161 شخصاً بتهمة غلاء الاسعار، وتم القبض على 237 متهما بمخالفات حماية المنتج المحلي، و23 متهما من أصحاب المعامل غير المجازة، والقبض على 63 متهما بنقل البضائع المهربة من الرسوم الكمركية، فضلا عن القبض على 115 متهم بقضايا الغش الصناعي، وبيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري".

ويقول رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، إن "أهم الملفات التي تتمتع باسبقية لدى هيأة المنافذ هو تطبيق الرزنامة الزراعية، ومنع دخول المواد الممنوعة على الرزنامة إلى البلاد لحماية المنتج المحلي".

وأضاف الوائلي، في تصريحات متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، أن "كوادر هيأة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة، تقوم يوميا بضبط عمليات تهريب في المنافذ برية وبحرية، وتقوم الجهات المختصة باتلاف المواد الممنوعة، واحالة المخالفين إلى القضاء".

الاكتفاء الذاتي

ومنذ أكثر من شهر، منعت الحكومة العراقية استيراد 23 نوعاً من المحاصيل والمنتجات ومنها الدواجن، بعدها أعلت وزارة الزراعة، صدور قرار من مجلس الأمن الوطني، بالسماح باستيراد 50 ألف طن من الطماطة و50 ألف طن من مصنعات الدجاج، خلال شهر رمضان، للتخفيف من ارتفاع أسعارهما وعدم اثقال كاهل المستهلك.

ويقول رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان، سلام الشمري، إن "ايرادت العراق من المحاصير الاستراتيجية كانت 750 الف طن، واليوم نعلن الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية واهمها محصولي الحنطة والشعير، حيث وصلت ايرادات العراق إلى 5 مليون طن".

وأكد الشمري، في تصريحات متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، مضي العراق نحو "تعظيم المواريد مع وجود مؤهلات في العراق للاستثمار الزراعي، حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي سواء في الصناعات التحويلية أو الثروة الحيوانية، والمحاصيل الاستراتيجية".

وجدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021)، توجيهه إلى "وزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وأن تبذل اقصى جهودها".

وأوضح الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، أن "زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار، ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار"، مؤكداً نجاح حكومته في "زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الإجراءات الإصلاحية التي قمنا بها".

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