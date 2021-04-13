محافظ ذي قار يوجه بتحويل مبنى مجلس المحافظة السابق الى مدرسة للموهوبين (صور)

2021/04/13 | 17:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الثلاثاء، بتحويل مبنى مجلس المحافظة السابق الى مدرسة للموهوبين من طلبة المحافظة، فيما دعا الى استيعاب طلبة وتلاميذ المنطقة المجاورة لفك الاختناقات عبر تنظيم دوام أخر كمدرسة اعتيادية.

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وبحسب بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وتلقى "ناس" نسخة منه، (13 نيسان 2021)، ان "الخفاجي أمر بأن تتم عمليات التأهيل لهذه المدرسة النموذجية لتفتتح مع مطلع العام الدراسي المقبل كمدرسة تابعة للمديرية العامة لتربية المحافظة، وتكون صرحًا علميًا في ذي قار يتخرج منه نخبة من طلبتها الذين يملكون قدرات ومواهب علمية رفيعة، وتسهم ايضاً في فك الاختناقات عن المدارس الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية".

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