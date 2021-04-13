الإعلان عن استئناف نقل البضائع بين العراق والسعودية عبر منفذ عرعر الأربعاء

2021/04/13 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي عن بدء عملية نقل البضائع من منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية اعتبارا من غد الأربعاء.

وذكر الوائلي في إفادة صحفية أن عملية التبادل التجاري بين بغداد والرياض ستنطلق اعتبارا من غد الأربعاء عبر منفذ عرعر الحدودي الذي اُعيد افتتاحه في شهر تشرين الثاني الماضي بعد إغلاق دام ثلاثة عقود.

وأشار رئيس هيئة المنافذ الحدودية إلى أهمية منفذ عرعر وتحديدا على الصعيد الاقتصادي.

مؤكدا أن منفذ جديدة عرعر يعد من المنافذ المهمة جدا للعراق، كونه الواجهة الكبيرة إلى الخليج العربي.

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