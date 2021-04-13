لاق مسجد وتوقيف شيخه في مصر بسبب صلاة التراويح

2021/04/13 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إغلاق مسجد “مجمع الطاروطي” بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية.

وأمرت الغرفة بمنع الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من أي عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل في عدم إتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته للمصلين في صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية والمعتمدة من رئيس القطاع الديني رئيس غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن مخالفة الشيخ عبد الفتاح على عبد الفتاح درويش وشهرته عبد الفتاح الطاروطي، حيث قام بإمامة المصلين بمسجد (مجمع الطاروطي) بقرية طاروط بالزقازيق ب‍مديرية أوقاف الشرقية دون الالتزام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، مخالفا بذلك تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

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