لا مراسيم احتفال في عيد الاربعاء الاحمر

2021/04/13 | 17:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شؤون الايزيديين في دهوك، يوم الثلاثاء، انه لن تقام مراسيم احتفالات بمعبد لالش عيد الاربعاء الاحمر (جارشما سور)، لمنع تفشي فايروس كورونا.

وقال جعفر سمو مدير شؤون الايزيديين في محافظة دهوك لـ PUKmedia، انه والتزاما بالاجراءات الوقائية ولمنع تفشي الجائحة، لن تقام مراسيم احتفالات بعيد الاربعاء الاحمر في معبد لالش.

وأضاف، ان ابوب المعبد ستكون مفتوحة للاشخاص الذين يزورونه لغرض العبادة والابتهال، مؤكدا ان ذلك يكون وفق الاجراءات الصحية والوقائية وانه لن يسمح لاي شخص بالبقاء في المعبد الى اوقات المساء.

هذا ويحتفل الكورد الإيزيديون في كوردستان والعالم، بعيد رأس السنة الإيزيدية (جارشما سور)، ولن تقام فعاليات بمعبد لالش هذا العام حسبما اكد خيري بوزاني مدير شؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف بسبب ظروف مكافحة فايروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية.

PUKmedia خاص

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