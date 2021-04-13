الكاظمي يوصي وزارة التجارة بتوزيع الحصة الإضافية بكامل موادها

2021/04/13 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى

الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توصية إلى

وزارة التجارة بشأن الحصة الإضافية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن

ناظم في مؤتمر صحافي، إن "الكاظمي أوصى

وزارة التجارة بتوزيع الحص

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