2021/04/13 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني قالت لجنة الطاقة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن العراق لن يواجه أزمة مع الغاز الايراني الذي يستورده لتشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل.وذكر عضو اللجنة، صادق السليطي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية: الكهرباء لن تواجه أزمة مع الغاز الايراني خلال الصيف المركز الخبري الوطني.

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