تطهير '4710' دونماً في سامراء وتفكيك عبوات بالانبار

2021/04/13 | 18:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تطهير "4710" دونماً في سامراء، بمحافظة صلاح الدين، فيما أشارت إلى تفكيك عشرات العبوات في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "قوة مشتركة من (وزارة الدفاع ، قيادة الشرطة الاتحادية ،هئية الحشد الشعبي ، فضلا عن ملاكات وزارة الموارد المائية) تباشر بتطهير الجزرات الواقعة في نهر دجلة ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء ، وتتمكن من تطهير "4710" دونماً".

وعلى صعيد اخر، أشارت إلى أنه "بعد ورود معلومات استخبارية الى قيادة عمليات الانبار خرجت قوة من فرقة المشاة العاشرة بواجب بحث وتفتيش عن العبوات الناسفة في منطقة 7 كيلو ، حيث عثرت على (41 عبوة ناسفة على شكل جلكان و41 ، قداحة تفجير ) من مخلفات داعش الارهابي ".وأضاف البيان، أن "قوة من فرقة المشاة العاشرة ضمن قيادة عمليات الأنبار وبعد ورود معلومات استخبارية نفذت واجب تفتيش في قضاء الكرمة – منطقة الجلود ، وعثرت على( 6 عبوات ناسفة مختلفة و قنبرة هاون عيار 60ملم) من مخلفات داعش الارهابي".

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