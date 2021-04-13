وسائل إعلام إيرانية: استهداف سفينة ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية

2021/04/13 | 18:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، بوجود أنباء عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية.

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وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.

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