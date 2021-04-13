الميادين: استهداف سفينة إسرائيلية بالقرب من الإمارات

2021/04/13 | 18:25 - المصدر: NRT عربية

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أفادت قناة الميادين، الثلاثاء، باستهداف سفينة إسرائيلية بالقرب من إمارة الفجيرة الإمارتية.

ونقلت القناة عن مصادر قولها اليوم (13 نيسان 2021)، ان "اسم السفينة المستهدفة هايبيرن وهي تابعة لشركة pcc الإسرائيلية"، مؤكدة أن "السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها تحمل الرقم 9690559".

إلى ذلك قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية اليوم الثلاثاء، ان هناك أنباء عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.

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