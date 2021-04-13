2021/04/13 | 18:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

570 مشاهدة

اكد وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء، ان ميناء الفاو مشروع اقتصادي مهم قادر على استقبال السفن الكبيرة وسيربط الشرق بالغرب عبر القناة الجافة.

وقال الشبلي في مؤتمر صحفي، تابعه موقع NRT عربية، اليوم (13 نيسان 2021)، إنه "سيكون هناك طريق ولأول مرة يمتد من ميناء الفاو عن طريق نفق من تحت خور الزبير، تحت الماء بطول يتجاوز الـ2 كيلو متر، يربط المنطقة الشرقية بالغربية، وبعد ذلك بالطريق المؤدية إلى سفوان ثم بغداد".

وأضاف الشبلي، أن "أهمية ميناء الفاو الاستراتيجية تأتي من ربطه بالقناة الجافة التي ستربط ميناء الفاو بتركيا وسوريا وبالتالي ربط الشرق والغرب، وهو مشروع استراتيجي مهم جدا".

واوضح، أن "عمق ميناء الفاو سيكون أكثر من 19 مترا بالاتفاق مع الشركة المنفذة"، مبينا أن "الكلفة التخمينية لميناء الفاو مليارين و625 مليون دولار بمدة إنجاز ثلاث سنوات وستة أشهر"

وبين الشبلي، أن "الشركة الكورية أنجزت كاسر الأمواج الشرقي بطول 8 كم والغربي 16 كم، ويعد كاسر الأمواج الغربي الأطول في العالم ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يكشف كلفة ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يكشف كلفة ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).