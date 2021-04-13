الزوراء يطيح بالصناعات الكهربائية ضمن ممتاز الكرة

2021/04/13 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب نادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، على نادي الصناعات الكهربائية، بـهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب علاء عبد الزهرة هدف الزوراء الوحيد في الدقيقة 83 من زمن المباراة عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليصل بذلك الزوراء إلى النقطة 49 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 28 في المركز 16 .

وجرت المباراة على ملعب الصناعة بقيادة الحكم الدولي محمد سلمان.

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