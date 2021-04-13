المثنى.. استلام مخطوطة مكتوبة بماء الذهب

2021/04/13 | 18:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مفتش اثار وتراث محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن استلام مخطوطة قديمة مكتوبه بماء الذهب.

واكدت ايثار قاسم مشكور مفتش اثار وتراث المحافظة، "استلام المخطوطة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المثنى"، لافتة الى ان "التسليم والاستلام تم بموجب محضر اصولي".

وتابعت "سيتم توثيق المخطوطة وارسالها الى الهيئة العامة للاثار والتراث /دائرة المتاحف العامة"، مشيرة الى ان "العمل يأتي ضمن التعاون المشترك بين الدوائر المعنية للحفاظ على الإرث الحضاري والإنساني".

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