وكيل وزارة الداخلية يؤكد دعمه للواء 104 للبيشمركة

2021/04/13 | 18:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وكيل وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان اللواء جتو صالح اليوم الثلاثاء 13/4/2021 يرافقه اللواء عمر قائد اللواء 1 بمحافظة السليمانية والعميد حسين مدير فريق طيران السليمانية، زار اللواء 104 لقوات بيشمركة كوردستان، وتم استقبالهم من قبل كويخا اسماعيل حميد قائد اللواء وضباطه.

وشكر اللواء جتو صالح خلال اجتماع، وزارة الداخلية على تعاونها ودعمها لقوات الداخلية، داعيا الى ان يكون تدريب قواتهم اساس العمل اليومي.

من جانبه، قال كويخا اسماعيل حميد قائد اللواء 104 خلال الاجتماع، ان زيارة وكيل وزارة الداخلية، ستصبح دافعا اكثر للضباط والبيشمركة.

وتوجه اللواء جتو الى ساحات تدريب قوات اللواء 104 وحضر العرض العسكري والفني الدفاعي والجسدي من قبل قوات اللواء.

PUKmedia

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