2021/04/13 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن وزير النقل، ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الثلاثاء، دخول كاسر الأمواج الغربي في ميناء الفاو الكبير، “موسوعة غينيس”، بعد انجازه من قبل الشركة الكورية.وقال الشبلي، خلال المؤتمر الصحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأطول في العالم..



كاسر الأمواج الغربي بميناء الفاو يدخل “موسوعة غينيس” المركز الخبري الوطني.

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