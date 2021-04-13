الكاظمي يحدد سبب ارتفاع ويؤكد : لدينا حملات لمنع التلاعب بالاسعار

2021/04/13 | 18:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عزا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سبب ارتفاع اسعار السلع وخاصة المواد الغذائية منها إلى "جشع" بعض التجار، كاشفا في الوقت ذاته عن نجاح البنك المركزي العراقي في زيادة احتياطي البلاد من العملة الصعبة الدولار.وجدد الكاظمي ، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، التوجيهات لوزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وان تبذل اقصى جهودها"، مبينا :" ان زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار".واضاف :" نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الاجراءات الاصلاحية التي قمنا بها".وعن مواجهة جائحة كورونا ، اكد :" ان وزارة الصحة قامت بجهد لتوفير اللقاحات لوباء كورونا ومهم جدا ان يكون هناك تشجيع للمواطنين لاخذ اللقاح "./انتهى8

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