التربية تعلن آلية الدوام الحضوري للمراحل المشمولة وتطرح موعداً للبدء به

2021/04/13 | 18:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة التربية، الثلاثاء، عن آلية الدوام الحضوري لطلبة الدراسة الابتدائية والمراحل المنتهية.

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وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (13 نيسان 2021)، إن "إجراءات الوزارة فيما يخص السماح بالدوام الحضوري، ستكون هناك تعليمات تصدرها الوزارة الى المديريات العامة للتربية للعمل على الدوام الحضوري وتهيئة الأجواء والآلية المناسبة لوجود التلاميذ والطلبة، خصوصاً المراحل الابتدائية الثلاث الأولى والصفوف المنتهية".

وأضاف، أن "الدوام الحضوري جاء للتركيز على هذه المراحل كون الصفوف الثلاثة الأولى في المراحل الابتدائية لم تتلق التعليم بشكل جيد، وارتأينا أن يكون الدوام حضورياً ورفدهم بالكثير من المعلومات حيث يعد أساس الطالب"، مبيناً أن "المراحل المنتهية لديها امتحانات وزارية وستكون الأسئلة موحدة لذلك يجب تكافؤ فرص التعليم بين الجميع، وتكون المواد الدراسية المنهجية المكيفة من وزارة التربية قد أكملت للجميع بشكل متساو".

وتابع أنه "بقية المراحل ستكون دراسة الكترونية، ومن الممكن أن يكون الدوام في الأسبوع المقبل".

وفيما يخص اللقاحات، بين أن ذلك الأمر متعلق بوزارة الصحة وإذا ما حدث أي ارتباط أو عمل مع وزارتي الصحة والتربية فسيتم إبلاغ الكوادر التدريسية والطلبة"، مبيناً أن "هناك أولوية لمن يستحق التلقيح إضافة إلى ذلك فإن هناك مراكز ومستشفيات فتحت الأبواب للتلقيح حيث على الجميع أن يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد".

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