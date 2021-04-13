درجال يحدد موعد انجاز ملعب الميناء

2021/04/13 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، موعد إنجاز ملعب الميناء ليكون جاهزاً في بطولة خليجي 25 المقبلة، والمقرر إقامتها في العراق.وقال درجال، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس […]

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