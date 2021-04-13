جبهة الانقاذ والتنمية ترد على الكعبي: هناك ملفات كاملة بالأسماء وظروف الإخفاء القسري

2021/04/13 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت جبهة الانقاذ والتنمية، الثلاثاء، ان هناك ملفات كاملة بالأسماء وظروف الإخفاء القسري تتوفر لدى الجهات العراقية والأمم ويتعين أن يكون الدفاع عنهم واجبا على كل مخلص، والابتعاد عن محاولات طمسها.

وذكرت الجبهة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (13 نيسان 2021)، ان "الحقائق التي يعرفها أبناء شعبنا الأبي ليست مادة للاستغلال الدعائي ، أو محاولات طمسها عبر اطلاق اتهامات تقود إلى إنكار الأصل وهو حقوق مواطنين عراقيين ، يتعين أن يكون الدفاع عنهم واجبا على كل مخلص ".

واضاف البيان، انه "تحدث النائب الدكتور ظافر العاني عن حقوق الإنسان في مؤتمر برلماني عربي، وأشار إلى قضية المخفيين قسرا، وقضية جرف الصخر، وشهداء انتفاضة تشرين، ولا نظن أن تجاهل هذه الحقائق يمكن أن يخدم ما يسمى بالمصالحة الوطنية أو تعزيز التعاون والتآلف، ذلك أن هناك ملفات كاملة بالأسماء وظروف الإخفاء القسري تتوفر لدى الجهات العراقية والأمم المتحدة وهناك لجان تحقيقية توصلت إلى نتائج موثقة".

واضاف، انه "نشير إلى مواطني جرف الصخر، إذ يعرف القاصي والداني أنهم ممنوعون من العودة إلى منطقتهم برغم مرور سنوات على تحرير جرف الصخر من الإرهاب، ولا نعتقد أن أي منصف يمكن أن يتهم مواطني منطقة كاملة بالإرهاب فذلك خارج المنطق".

واوضح، انه "يعلم العراقيون جميعا أن المئات من الشباب المنتفض تعرض للقتل، وتشكلت لجان ولجان دون أن يسمى القتلة أو ينالون جزاءهم العادل عبر القضاء".

وتابع، ان "الإشارة إلى الميليشيات الخارجة عن القانون لا يعني إتهام قوات الحشد الشعبي، فكل القوى السياسية تؤكد وجود نشاط لا يتفق مع القانون لهذه الجماعات ولعل مسألة إطلاق الصواريخ واستهداف النشطاء دليل من عشرات الأدلة على ذلك".

واشار الى ان "جبهة الإنقاذ والتنمية تدعو إلى التعاون لحل الأزمات والمشاكل بدل تسخيرها للمناكفات السياسية التي لا تخدم العراق أو شعبه ".

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