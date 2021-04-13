الصحة تسحب يد مدير عام وتعاقب موظفين لشبهات فساد (وثائق)

2021/04/13 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت وزارة الصحة، سحب يد مدير عام دائرة صحة ديالى، علي حسين حسن، وتوجيه انذارا بحق مدير شعبة ادارة الاجهزة الطبية ولعدد من موظفي الدائرة بسبب شبهات فساد.

جاء ذلك في وثيقة حصل موقع NRT على نسخة منها اليوم، (13 نيسان 2021)، وفيما يلي نصها:-

وكان عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، كشف في وقت سابق شبهات فساد في عقود دائرة صحة ديالى تتعلق بشراء الاجهزة الطبية، مشيرا إلى ان المجالس التحقيقية اثبتت وجود شبهات فساد في عقود الدائرة اعلاه كما انها اوصت بسحب يد مديرها العام.

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