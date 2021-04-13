2021/04/13 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الاسواق المحلية

بكربلاء ارتفاعاً مفاجئاً في اسعار صرف

الدولار، امام الدينار العراقي، اليوم

الثلاثاء، (13 نيسان 2021).

وبلغت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرفة لكل 100$:

سعر بيع الدولار = 1490

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع مفاجئ باسعار صرف الدولار امام الدينار في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع مفاجئ باسعار صرف الدولار امام الدينار في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).