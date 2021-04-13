المنافذ الحدودية العراقية تستأنف حركة

2021/04/13 | 19:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن استئناف الترانزيت في 6 منافذ، اعتباراً من غداً الأربعاء.وقال عمر الوائلي، رئيس الهيئة، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، أن القرار حسم بعد اجتماع برئاسة وزير النقل، ناصر الشبلي.وأوضح …

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