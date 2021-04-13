توعد نيابي في العراق بتعديل مسار عقود شركات المحمول

2021/04/13 | 19:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد النائب علاء الربيعي عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتراجع عن المضي بتعديل مسار عقود شركات الهاتف النقال التي أدت إلى ضياع مئات الملايين من الدولارات.وقال الربيعي في بيان نقلته وكالة الأنباء …

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