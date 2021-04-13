التربية توضح بشأن إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجي للسادس الابتدائي

2021/04/13 | 19:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أوضح مصدر في وزارة التربية، يوم الثلاثاء، سبب عدم إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجي للسادس الابتدائي لجميع مديريات التربية.

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