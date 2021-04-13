النصر: العلاقة مع إقليم كردستان ينبغي أن تكون وفق الدستور والقوانين النافذة

2021/04/13 | 19:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن “بارزاني بحث في بغداد ضمان تنفيذ اتفاقات الموازنة” بغداد- وعد الشمري: ذكر ائتلاف النصر، أمس الاثنين، أن سبب زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد؛ يتمثل بضمان تطبيق الاتفاقات المتعلقة بالموازنة، وبين أن المرحلة الوحيدة التي شهدت تطبيقاً للدستور كانت في ظل حكومة حيدر العبادي، فيما حذر من الاعتماد على المجاملات وتجاوز ...

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